Bodo Glimt-Lazio, Baroni: "Al ritorno sarà un'altra partita. Sul derby..."

La Lazio esce sconfitta dallo stadio Aspmyra di Bodo, nella gelida cornice norvegese, dove i padroni di casa si sono imposti per 2-0 nel match valido per l’andata della fase a eliminazione diretta di Europa League. Una prestazione opaca quella dei biancocelesti, che avevano dominato il maxi girone iniziale insieme all’Athletic Bilbao e che fino ad ora avevano mostrato solidità anche contro avversarie di livello. I gol del Bodo hanno evidenziato le difficoltà della squadra romana nel reggere l’intensità e l’aggressività degli avversari, specialmente nella gestione dei momenti chiave della partita. Nonostante qualche buona occasione costruita, la Lazio non è mai riuscita a concretizzare né a trovare la scintilla per riaprire il match. Il tecnico Marco Baroni, intervenuto ai microfoni di Sky al termine dell’incontro, ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, sottolineando la necessità di voltare subito pagina in vista dei prossimi impegni decisivi.

Mandas - IPA

Le parole di Marco Baroni:

"Correvano molto di più di noi, avevano un’intensità e una velocità negli scambi stretti che ci ha messo in difficoltà, anche grazie al campo sintetico. So bene che questo tipo di superficie rappresenta un vantaggio per loro. Detto questo, ho la certezza che la gara di ritorno sarà completamente diversa, ne sono convinto io e lo sono anche i ragazzi."

Una delle peggiori versioni europee della Lazio

"C’era una velocità di trasmissione della palla che ci ha sorpresi: loro sono una squadra fresca, brillante, che non disputa il campionato e può concentrarsi solo su questa competizione. Al ritorno certi valori si equilibreranno, avremo la possibilità di giocarci il passaggio del turno e lo faremo con convinzione."

Come mettere in difficoltà il Bodo al ritorno

"Secondo me dovremo salire di più sull’uomo e andare a prendere meglio i loro riferimenti. Sono molto bravi negli ultimi 25-30 metri, quindi servirà più aggressività e attenzione nella fase difensiva."

Gestione psicologica e recupero energie

"Adesso dobbiamo ritrovare energie, sia fisiche che mentali, soprattutto per i ragazzi che hanno giocato. Arriveremo domani, faremo una seduta leggera, poi sabato ci alleneremo per preparare al meglio il derby. Sarà fondamentale recuperare le giuste energie per affrontare entrambe le sfide con la testa giusta."

Appello ai tifosi

"I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli. Siamo arrivati fin qui tutti insieme e ora ci giochiamo tutto. Prima, però, c’è un derby importante da affrontare al massimo, ritrovando tutta la forza che serve, sia a livello fisico che mentale."

E domenica sarà derby!

La Lazio tornerà quindi nella Capitale senza punti, ma con ancora margine per ribaltare il discorso qualificazione nella gara di ritorno. Intanto, lo sguardo si sposta sul prossimo appuntamento di campionato: domenica andrà in scena il derby della Capitale, una sfida che potrebbe diventare cruciale anche per il morale della squadra.

Di deguito il suo intervento a Lazio Style Channel:

Resta tutto aperto perché sarà tutta un'altra partita, lo vogliamo e lo desideriamo. Loro sono forti ma all'Olimpico sarà un'altra partita. Non dobbiamo guardare alibi, hanno messo in difficoltà chiunque, giocano a grande velocità, sta bene fisicamente e sa sfruttare benissimo la velcoità che gli dà questo campo. Tutto ciò ci ha penalizzato oltremisura. Apparte la stanchezza dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, il derby è fondamentale e determinante. Vogliamo farla tutta insieme e con i nostri tifosi.