La Lazio avrà un'altra chances questa stagione per giocarsi tanto, o forse tutto, in una partita. Sabato contro la Juventus sarà un viatico importante per la qualificazione alla prossima Champions League con entrambe le squadre e la Roma appaiate a 63 punti.

Oggi la Lazio è tornata ad allenarsi nel Centro Sportivo di Formello dopo la trasferta di Empoli per iniziare a mettere nel mirino la Juventus dell'ex Tudor.

Gli assenti

Non si sono visti all'interno del campo di gioco insieme al gruppo squadra oltre al lungodegente Patric anche tre titolari visti a Empoli: Marusic, Castellanos e Gigot. Sicuramente saranno i prossimi allenamenti a definire meglio le reali condizioni dei calciatori a disposizione di Baroni, soprattutto occhi puntati su Marusic dopo la partita di Empoli.

Lazzari e Tavares in gruppo

La principale notizia dell'allenamento di oggi riguarda i due terzini: Lazzari e Nuno Tavares, che hanno svolto per intero insieme a tutto il gruppo squadra l'allenamento odierno. Già da domani partiranno le prove tattiche di mister Baroni essendo anti-vigilia di match.