Juventus, quante assenze per Tudor! Il punto sugli indisponibili e le ultime dalla Continassa

Emergenza Juventus in vista della gara in trasferta contro la Lazio: l'ex mister biancoceleste, Igor Tudor, sarà costretto a fare i conti con le molteplici assenze in vista del match di sabato 10 maggio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Juventus, tutte le assenze

Tudor sarà costretto innanzitutto a rinunciare a Yildiz: il numero 10 bianconero dovrà infatti scontare la seconda giornata di squalifica per la gomitata inflitta a Bianco del Monza nella sfida contro la squadra di Nesta. Vicino al forfait anche Koopmeiners che dopo l'indisponibilità contro Parma, Monza e Bologna, è ancora tormentato dall’infiammazione al tendine d’Achille, difficile il rientro per la Lazio. Stesso discorso vale anche per Gatti, out per una frattura composta della diafisi del perone, il difensore centrale forse partirà con la squadra per Roma, ma è più probabile un suo rientro con l'Udinese. Tra le numerose assenze che Tudor dovrà fronteggiare la più pesante e inaspettata è quella di Andrea Cambiaso: il terzino si è infortunato nel corso della gara contro il Bologna, accusando un fastidio muscolare che molto probabilmente lo terrà ai box per la trasferta contro i biancocelesti.

Le ultime dalla Continassa

Nella seduta odierna alla Continassa Vlahovic e Koopmeiners hanno svolto ancora un lavoro differenziato, e non sono ancora rientrati in gruppo. Sorgono quindi dubbi sulla presenza dell'attaccante serbo in vista dello scontro diretto contro la Lazio. Per Vlahovic, dopo l'assenza nel big match con il Bologna, sarà ancora tempo di valutazioni, al momento il club bianconero preferisce muoversi con cautela.