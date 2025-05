Lazio-Juventus, designato l'arbitro del match: il dato curioso sui precedenti

Con la fondamentale vittoria in trasferta contro l'Empoli la Lazio è ancora in piena corsa per accalappiarsi l'ambita quarta posizione in chiave Champions League. Alle ore 18:00 di sabato 10 maggio allo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti dovranno affrontare per il 36° turno di campionato la Juventus, una delle quattro pretendenti al quarto posto, insieme a Lazio, Roma e Bologna. A pochi giorni di distanza dal determinante scontro diretto tra biancocelesti e bianconeri, l'AIA ha reso note le composizioni arbitrali della prossima giornata di campionato.

Lazio-Juventus, la composizione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Juventus, sfida valida per la 36° giornata di Serie A, all'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Al VAR sarà presente Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo con Daniele Chiffi all'AVAR della sezione di Padova.

I precedenti di Massa con la Lazio

Per il fischietto di Imperia, la Lazio è la squadra che ha più arbitrato in carriera: sono infatti 32 gli incroci tra Massa e biancocelesti. In 32 gare arbitrate dal direttore di gara della sezione di Imperia la Lazio ha raccolto 12 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, un bilancio sostanzialmente positivo per la squadra di Baroni. L'ultima sfida arbitrata da Davide Massa con i biancocelesti in campo risale allo scorso 31 marzo, in cui la Lazio ha ospitato il Torino per la 30° giornata di Serie A, gara poi terminata 1-1. Il dato curioso è il fatto che in questa stagione di campionato tutte le sfide arbitrate da Massa con la Lazio sono poi terminate in parità, tra l'altro tutte gare in cui i biancocelesti hanno ospitato le avversarie: Lazio-Milan (2-2); Lazio-Atalanta (1-1); Lazio-Napoli (2-2); Lazio-Torino (1-1).