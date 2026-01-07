Errori arbitrali, Caicedo non ci sta: il commento social

L'ex calciatore biancoceleste ha commentato le scelte arbitrali in Lazio-Fiorentina

Le decisioni arbitrali nell'ultimo periodo hanno fortemente penalizzato la squadra di Maurizio Sarri, tanto da far intervenire la stessa società dopo il clamoroso gol convalidato in Udinese-Lazio. Nonostante i biancocelesti siano stati colpiti da diverse scelte, discutibili, dei direttori di gara, la situazione sembra non avere fine: l'ultimo questa sera contro la Fiorentina.

Le scelte arbitrali discutibili in Lazio-Fiorentina

Il più eclatanti riguardano il mancato rigore dato ai biancocelesti e il penalty concesso alla Viola, poi trasformato da Gudmundsson. Su queste scelte è intervento anche l'ex calciatore biancoceleste, Caicedo, sul proprio profilo X: il “Panterone” ha commentato duramente l'operato di Sozza.

Il commento di Caicedo

