Errori arbitrali, Caicedo non ci sta: il commento social
L'ex calciatore biancoceleste ha commentato le scelte arbitrali in Lazio-Fiorentina
Le decisioni arbitrali nell'ultimo periodo hanno fortemente penalizzato la squadra di Maurizio Sarri, tanto da far intervenire la stessa società dopo il clamoroso gol convalidato in Udinese-Lazio. Nonostante i biancocelesti siano stati colpiti da diverse scelte, discutibili, dei direttori di gara, la situazione sembra non avere fine: l'ultimo questa sera contro la Fiorentina.
Le scelte arbitrali discutibili in Lazio-Fiorentina
Il più eclatanti riguardano il mancato rigore dato ai biancocelesti e il penalty concesso alla Viola, poi trasformato da Gudmundsson. Su queste scelte è intervento anche l'ex calciatore biancoceleste, Caicedo, sul proprio profilo X: il “Panterone” ha commentato duramente l'operato di Sozza.