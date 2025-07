Fabiani: "Conferenza Sarri? Volevamo fare una cosa carina e innovativa"

Questa mattina la Lazio ha organizzato un tour dedicato agli organi di informazione presso il Centro Sportivo di Formello, mostrando le novità strutturali e organizzative in vista del ritiro estivo, previsto per il prossimo 14 luglio.

Al termine della visita, il direttore sportivo Angelo Fabiani si è intrattenuto con i giornalisti presenti per affrontare uno dei temi più caldi degli ultimi giorni: la decisione del club di non aprire ai media la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri. Una scelta che ha sollevato polemiche e critiche da parte dell’ambiente giornalistico, a cui il direttore sportivo ha voluto rispondere.

Volevamo fare una cosa carina e innovativa. Durante la conferenza verranno proiettate immagini sullo sfondo, per rendere l’evento più dinamico. Non c’è alcuna censura nei confronti di Sarri, anche perché non sarebbe certo il tipo da accettare simili condizioni.