Conferenza Sarri, il comunicato della società: "Rinviata alla conclusione del ritiro"

Il nuovo capitolo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio non è iniziato nel modo migliore, né per il tecnico né per l’ambiente biancoceleste. Dopo la pesante battuta d’arresto rappresentata dal blocco del mercato, nuove tensioni sono scoppiate attorno alla presentazione ufficiale dell’allenatore. La decisione della società di organizzare la conferenza stampa di Sarri senza la partecipazione dei media ha sollevato forti critiche.

Come annunciato da Alberto Abbate de Il Messaggero nel corso dell'intervento odierno a Radio Laziale, la società biancoceleste ha condiviso sul proprio sito ufficiale una nota in merito alla conferenza di presentazione di Maurizio Sarri.

Il comunicato della società

Respingiamo convintamente qualunque tentativo di attribuire alla S.S. Lazio la volontà di limitare la libertà di stampa o di sottrarre il nostro allenatore al legittimo confronto con i giornalisti. Nulla di più lontano dalla realtà. La società ha sempre garantito il massimo rispetto nei confronti dell’informazione e dei professionisti che quotidianamente seguono il nostro mondo quotidianamente. Proprio questa mattina, per la prima volta nella storia del Club, abbiamo aperto il nostro centro sportivo di Formello alla stampa accreditata alla vigilia del ritiro, offrendo una visita completa che ha consentito di osservare da vicino le rilevanti innovazioni tecnologiche e strutturali introdotte. La scelta di realizzare la conferenza di presentazione di Mister Sarri negli studi televisivi del Club nasce dalla volontà di offrire un prodotto tecnologicamente avanzato, innovativo e trasparente. La comunicazione moderna richiede linguaggi e strumenti nuovi, che sappiano coniugare accessibilità, qualità e trasparenza. È in questa direzione che stiamo lavorando, senza alcuna intenzione di eludere il ruolo dell’informazione, ma anzi con l’obiettivo di valorizzarlo.

Continua la nota societaria