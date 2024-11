Italia nei quarti di Nations League: sfida alla Germania

Il sorteggio dei quarti di finale della Nations League 2024 ha assegnato all’Italia un compito arduo: gli Azzurri affronteranno la Germania in due gare decisive, con l’andata in programma il 20 marzo in casa e il ritorno il 23 marzo in trasferta. La Nazionale di Luciano Spalletti, che arriva da una sconfitta per 1-3 contro la Francia a San Siro, avrà di fronte una delle formazioni più forti del panorama calcistico europeo.

Un cammino in salita per gli Azzurri

La sconfitta contro la Francia ha complicato notevolmente la situazione per l’Italia, che ora si trova a dover superare un avversario di grande livello come la Germania. In caso di passaggio del turno, gli Azzurri affronterebbero la vincente della sfida tra Danimarca e Portogallo in semifinale, una partita che promette comunque di essere altrettanto difficile.

Gli altri quarti di finale

Il sorteggio ha anche delineato gli altri accoppiamenti per i quarti di finale della Nations League 2024:

Olanda-Spagna

Danimarca-Portogallo

Croazia-Francia

Tutte le partite promettono spettacolo, con squadre di grande talento pronte a lottare per un posto in semifinale.

Gli spareggi e la promozione/retrocessione

Il sorteggio ha anche determinato gli accoppiamenti degli spareggi per la promozione e la retrocessione tra le leghe. Tra i match più interessanti ci sono le sfide tra Turchia e Ungheria, Ucraina e Belgio, e Grecia contro Scozia. In Lega C e D, invece, si affronteranno Gibilterra e Lettonia, Malta e Lussemburgo, mentre in Lega B/C ci saranno sfide come Kosovo-Islanda e Bulgaria-Irlanda.

Date da segnare sul calendario

Gli spareggi delle leghe inferiori e i quarti di finale della Lega A si disputeranno il 20 e 23 marzo 2025. Le semifinali della Nations League si terranno il 4 e 5 giugno 2025, con la finale e la partita per il terzo posto fissate per domenica 8 giugno.

Conseguenze per le qualificazioni al Mondiale 2026

Le partite dei quarti di finale della Nations League avranno anche un impatto sulle qualificazioni per il Mondiale 2026. Il 13 dicembre, a Zurigo, si terrà il sorteggio per le qualificazioni, con le due squadre che raggiungeranno le semifinali della Nations League inserite in un gruppo da quattro, con inizio delle partite a settembre 2025. Le squadre eliminate ai quarti, invece, potrebbero iniziare le qualificazioni già a giugno 2025, ma solo se verranno incluse in un gruppo da cinque, un’opzione non certa.

Il futuro della Nazionale si gioca su più fronti, con l’Italia impegnata a superare la Germania nella Nations League e, allo stesso tempo, a prepararsi per le qualificazioni al Mondiale 2026.