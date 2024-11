FORMELLO | Baroni sorride: solo due gli assenti. Si va verso la conferma...

Antiviglia della sfida in programma domenica alle 20.45 tra Lazio e Bologna allo Stadio Olimpico di Roma. Una Lazio reduce da un periodo brillante di forma sfiderà un Bologna che non perde dal 25 di agosto quando il Napoli di Conte al Maradona si impose per 3 a 0 sulla squadra di Vincenzo Italiano. Baroni può risollevarsi dopo le brutte notizie che erano arrivate in settimane infatti anche se non al meglio avrà praticamente tutta la rosa a disposizione.

Questa mattina al Centro Sportivo di Formello, Baroni ha chiamato a raccolta i suoi per prepare la sfida ai felsinei prima della rifinitura in programma domani.

