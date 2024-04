Genoa, i convocati per la sfida contro la Lazio: gli assenti

Alberto Gilardino ha selezionato 22 giocatori per il match di domani sera alle 18:30 contro la Lazio. Non saranno della partita gli infortunati Matturro e Malinovskyi, così come Vitinha, Messias e Bani.

Di seguito i convocati:

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva.

Difensori: Cittadini, De Winter, Haps, Martin, Pittino, Sabelli, Spence, Vasquez, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Papadopoulos, Strootman, Thorsby.

Attaccanti: Ankeye, Ekuban, Gudmundsson, Retegui.