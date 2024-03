Kamada accoglie il difensore dell'Arsenal a Roma: "Benvenuto, fratello!" - FOTO

Daichi Kamada non ha brillato nei suoi primi mesi in biancoceleste, anzi si può dire che ha giocato molto meno di quanto ci si aspettasse. Il suo scarso impiego lo ha escluso per la seconda volta di fila dalle convocazioni con la sua Nazionale, motivo per cui in questa sosta è rimasto a Roma e ha avuto modo di conoscere subito il nuovo tecnico Igor Tudor, che anche domani dirigerà l'allenamento. Nella giornata di oggi, invece, Kamada ha accolto nella sua nuova città il suo amico fraterno Takehiro Tomiyasu. Il difensore, prima in forza al Bologna e attualmente all'Arsenal, ha approfittato della sosta per passare qualche giorno a Roma e Daichi lo ha salutato con una foto su Instagram: “Benvenuto a Roma, fratello!”