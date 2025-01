BARONI | Braga-Lazio: "Guai a sottovalutare l'avversario. Favoriti? Pensiamo a lavorare duro"

La Lazio fa visita al Braga per chiudere la prima fase di Europa League, un primato da certificare matematicamente fra tanti problemi di formazione. Mister Baroni presenta l'impegno contro i portoghesi in conferenza stampa.

Quali motivazioni ha la squadra?

“Abbiamo portato i ragazzi che stanno facendo meglio fra i Primavera, siamo contati ma dobbiamo fare una partita vera. Lo vogliamo a tutti i costi sia io che i giocatori, abbiamo la massima concentrazione rivolta alla gara”

Quanto è cresciuto Marco Baroni anche in relazione al triplo impegno che la Lazio sta affrontando?

“Io cresco ogni giorno e dopo ogni partita, chi ha voglia di arrivare con ambizione deve porsi sempre in un modo tale da superare i propri limiti. Accetto le critiche perchè io sono il responsabile della squadra, ho fatto alcune scelte che rifarei perchè hanno una natura logica che ci ha fatto raccogliere frutti importanti. La Fiorentina ha raccolto il massimo per quello che ha fatto a differenza nostra, ripartiamo da qua perchè significa che possiamo ancora migliorare. Non siamo contenti per il risultato, ci mettiamo in discussione per evitare quei pochi errori che a volte paghiamo a caro prezzo”

Il tecnico avversario ha detto che la Lazio è la più forte della competizione, è così?

“Abbiamo grande rispetto per l'avversario perchè è forte ma siamo venuti qua per fare la nostra partita”

E' al suo esordio su una panchina europea ottenendo un primo posto, quanti allenatori non hanno avuto questa opportunità?

“Nel calcio esistono i livelli, io ho lavorato duro per avere questa opportunità ma il merito è tutto dei giocatori. Sono felice del nostro percorso ma non abbiamo ancora concluso nulla, dobbiamo crescere perchè questa competizione è meravigliosa così come il campionato ma la strada è ancora lunga”

Come sta Guendouzi?

“Ha avuto un attacco influenzale e quindi abbiamo deciso di lasciarlo a Roma. Dia invece lo abbiamo preservato questa mattina ma è partito con noi. E' molto probabile che possa partire Gila in mediana perchè può farlo ma voglio ancora ragionare su alcuni ragazzi che abbiamo portato”

Quali sono le caratteristiche che chiede al mercato per il centrocampo?

“Io ho parlato con la società delle possibili esigenze della squadra ma non è un compito mio. La mia attenzione è rivolta a chi arriva eventualmente e ai ragazzi che ho a disposizione, non guardo a chi potrebbe arrivare. Domani nonostante le assenze pretendo che la squadra faccia una partita importante soprattutto per mandare un segnale a noi stessi”

Si può avere l'ambizione di ripetere il miracolo Atalanta dello scorso anno?

“Guai a non avere sogni ma poi bisogna dargli corpo. Abbiamo grandi margini di miglioramento e sognare ci può aiutare ad arrivare in fondo”

Che caratteristiche può avere Gila da mediano?

“Gli sto cucendo un ruolo che può interpretare, fondamentale la sua disponibilità perchè si muoverà qualche metro più avanti. E' un ragazzo giovane dal futuro importante, può diventare una esperienza di crescita per lui”

Farà dei calcoli in base al mercato in uscita per Tchaouna?

“Domani chi va in campo indossa la maglia della Lazio e quindi deve dare il massimo, siamo tutti professionisti e dobbiamo saper convinvere con il mercato aperto. Domani si gioca una gara di Europa League contro un avversario importante, conta solo questo senza farsi distrarre”

Si aspettava un cammino così entusiasmante in Europa League?

“Vincere le partite fa mentalità, non esiste una squadra che crea la mentalità senza vincere. La squadra deve lavorare sul coraggio e la fiducia, siamo contenti del percorso e vogliamo continuare. All'inizio guardiamo gli obiettivi, dopo si abbassa la testa e si lavora per riuscire ad arrivare in fondo”

La Lazio è favorita?

“Non esistono favorite in certe gare, il Braga è una squadra pericolosa. Alternano una costruzione a tre e a quattro giocando molto in verticale per cui servirà una Lazio attenta e compatta”

E' più importante il primato o gestire le energie?

“Siamo ai massimi livelli e quindi non possiamo fare calcoli anche se abbiamo già messo in cassaforte il passaggio del turno. Guai a sottovalutare queste partite perchè sarebbe un errore che non possiamo fare contro un avversario che merita rispetto”