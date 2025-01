Stasera l’Europa League, Braga-Lazio: probabili formazioni

Stasera la Lazio incontrerà il Braga in Portogallo per chiudere definitivamente questa prima fase di partite europee.con la qualificazione già in mano, gli uomini di Baroni scenderanno in campo per tentare di fare la storia: vincendo o pareggiando, in base anche ai risultati di altre squadre, la Lazio potrebbe chiudere questa fase da prima in classifica, raggiungendo un risultato storico per la società.

Gli ultimi allenamenti

Per la partita di stasera, Baroni avrà gli uomini contati, saranno, infatti, assenti giocatori chiave come Rovella, Zaccagni (squalificati), Lazzari, Patric, Tavares, Vecino (infortunati), Hysaj e Basic (fuori lista). In più, mancheranno sul campo anche Guendouzi e Dia che, nella giornata di ieri, durante la seduta di rifinitura svolta a Formello, non hanno preso parte al lavoro insieme ai compagni. Molto probabilmente, Baroni opterà per una soluzione alternativa, avanzando Gila a centrocampo per affiancarlo a Dele-Bashiru. Di conseguenza, in difesa dovrebbero esserci i soliti Romagnoli, Gigot, Marušić, Pellegrini con la porta protetta da Mandas. Si pensa, per l’attacco, a Tchaouna, Noslin, Pedro e Castellanos come punta. Dalla primavera sono stati aggregati anche alcuni ragazzi come Balde, Zazza, Bordoni, Nazzaro e Di Tommaso (Bordon non è utilizzabile in Europa). Dagli allenamenti, è possibile comprendere le probabili formazioni di Baroni e Carvalhal per il match odierno.

