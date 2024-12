Nazionale, Spalletti: "Zaccagni? Ecco quante possibilità ha di tornare"

A margine della presentazione della mostra “Sfumature di azzurro” alla Farnesina, il Ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate su Sky Sport. Durante l'intervista, il Ct ha parlato anche della possibilità di rivedere Zaccagni in azzurro.

Il rapporto degli italiani con la bandiera tricolore è lo stesso che vivo io, è qualcosa di forte e intenso. Quando siamo fuori ci sono tifosi che per ore ci aspettano e per me questo abbraccio diventa qualcosa di importante che mi aiuta a lavorare nel modo migliore.