Genoa-Lazio, Pellegrini sotto indagine per espressioni blasfeme: la scelta della Procura FIGC

A seguito dell'episodio che ha coinvolto Lautaro Martinez nel corso di Juventus-Inter, in cui l'attaccante argentino è finito sotto indagine per l'espressione blasfema utilizzata al termine del big match, la Procura della Figc ha aperto un nuovo fascicolo d'indagine per la medesima vicenda sul caso di Yann Bisseck e di Luca Pellegrini. Entrambi i giocatori avrebbero infatti pronunciato delle espressioni blasfeme nel corso, rispettivamente, di Inter-Roma e Genoa-Lazio.

Il caso della bestemmia di Luca Pellegrini in Genoa-Lazio

A poco meno di una settimana dal match di recupero tra Genoa e Lazio, la Procura Figc ha scelto di aprire un nuovo fascicolo anche per Luca Pellegrini: il terzino laziale avrebbe infatti proferito una bestemmia nel corso del match contro i rossoblù genovesi. In quel caso era stato deciso di non intervenire poiché la Procura non possedeva la prova televisiva, dato che il Giudice Sportivo non aveva inserito tale vicenda nel suo consueto comunicato del martedì pomeriggio.

La decisione della Procura Figc

Ad oggi dopo il caso di Lautaro Martinez, la Procura federale ha deliberato di voler approfondire il caso di Pellegrini e Bisseck, aprendo un nuovo fascicolo d'indagine. Ma come nel caso del numero 10 nerazzurro, il procuratore federale, Giuseppe Chiné, avrà necessariamente bisogno dell'audio. Senza questo elemento non sarà possibile proseguire l'inchiesta.