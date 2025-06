I migliori marcatori in Serie A negli ultimi 20 anni: al 1° posto c'è Immobile

La Lazio dovrà guardare il calciomercato dal divano essendo stata bloccata per aver sforato i tre indici economici da rispettare per avere l'ok per operare sul mercato. Fabiani e Lotito dovranno destreggiarsi con le uscite per sfoltire la rosa ed osservare a distanza le mosse delle rivali, che potrebbero portare in Serie A vecchie conoscenze del campionato italiano, come nel caso di Dzeko, ma anche una bandiera della storia recente della Lazio. Ciro Immobile è infatti molto vicino a diventare un nuovo calciatore del Bologna. L'ex bomber biancoceleste dopo una stagione al Besiktas è pronto a tornare in patria dove i gol non gli sono mai mancati, anzi, come testimonia la classifica dei migliori marcatori degli ultimi 20 anni del campionato italiano.

La classifica dei cannonieri dal 2005/06 ad oggi

Immobile - Fraioli

Come mostrato dal profilo X di Stats Perform sul calcio italiano, con le statistiche di OptaPaolo, Ciro Immobile è il miglior realizzatore in Serie A negli ultimi 20 anni (dalla stagione 2005/06) con ben 201 reti all'attivo e con ogni probabilità la prossima stagione avrà la possibilità di ritoccare ufficialmente quella cifra. Al secondo posto troviamo Antonio Di Natale con 184 reti, mentre chiude il podio Fabio Quagliarella a quota 182. Al quarto posto si attesta Francesco Totti a pari merito con Zlatan Ibrahimovic entrambi con 140 reti. Di questa speciale classifica Ciro Immobile è l'unico giocatore che occupa posizioni di vertice ancora in attività e potrà mettersi in luce all'ombra di San Luca nella prossima stagione sotto la guida di Vincenzo Italiano.

Il post su X