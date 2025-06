Di Marzio: "Ecco cifre e dettagli di Tchaouna al Burnley…"

La Lazio non potrà operare sul mercato in entrata in questa sessione estiva al netto di clamorosi ribaltoni. La situazione costringe il patron Lotito ed il DS Fabiani ad operare in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri cedendo gli esuberi di ritorno a Formello. La prima cessione porterà il nome di Loum Tchaouna, l'esterno francese lascia la Capitale dopo un solo anno ed una stagione con più ombre che luci, in Inghilterra c'è il Burnley che lo aspetta.

Tchaouna al Burnley: le cifre e i dettagli

L'addio di Loum Tchaouna è stato anche confermato da Lotito e Fabiani nelle loro recenti dichiarazioni. Poco fa l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha riportato i dettagli del trasferimento di Tchaouna al Burnley. Si tratta di un'operazione da 15 milioni di euro complessivi più il 10% sulla futura rivendita in favore del club biancoceleste.

Il post su Instagram di Gianluca Di Marzio