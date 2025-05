Indiscrezione dalla Germania: Ibrahimovic verso il riscatto?

Arrivato a gennaio con più punti interrogativi che certezze, Arijon Ibrahimovic non è riuscito a prendersi la Lazio in questi pochi mesi. Due sole apparizioni in campo per l'ex Frosinone di proprietà del Bayern Monaco: contro l'Inter a San Siro in Coppa Italia e contro il Bologna nella debacle del Dall'Ara, racimolando soltanto 20 minuti complessivi.

Dalla Germania rimbalza l'indiscrezione: la Lazio è intenzionata al riscatto

In terra tedesca sono sicuri, il ragazzo ha convinto e verrà riscattato. A lanciare la notizia è stato l'autorevole giornale BILD, i biancocelesti credono ancora nel suo potenziale. Il contratto di prestito prevede un'opzione di acquisto di circa otto milioni di euro, che Fabiani e la Lazio sarebbero pronti ad esercitare. Il numero 27 è in scadenza di contratto con i bavaresi nel 2027.

Un futuro ancora da decidere

Con il suo futuro ancora da delineare alla Lazio, al momento né l'attaccante del Bayern Monaco, né la stessa società biancoceleste sono arrivati ad un punto per decidere sul destino del tedesco. Con soli 7' nelle gambe in Serie A con i capitolini, la speranza è che il giovane possa trovare più spazio sul rettangolo di gioco, rispetto agli ultimi mesi trascorsi in biancoceleste.