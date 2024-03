Serie A, accordo DAZN-Tim per la trasmissione delle partite: la novità

La Serie A sarà visibile su Timvision fino al 2029 grazie al recente accordo tra Dazn e Tim. Questo accordo permetterà ai clienti di Timvision di guardare tutte e dieci le partite di Serie A ogni giornata per i prossimi cinque anni. Oltre alle partite di calcio, i fan avranno accesso anche ad alcuni incontri della Liga portoghese e della Champions League femminile. Inoltre, Timvision offrirà una varietà di altri sport tra cui football americano (NFL), basket di Serie A, incontri della Basketball Champions League (BCL), eventi FIBA, boxe e UFC. Gli abbonati potranno anche godersi gli eventi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD, come i tornei di tennis come l'Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d'Italia e il Tour de France, nonché eventi sportivi invernali come i mondiali di sci e le Olimpiadi estive e invernali.

Di seguito le parole de CEO di DAZN Italia Stefano Azzi: