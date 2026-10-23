Mattei: "I tifosi sono innamorati della Lazio..."
Settore ospiti a Sassuolo sold out in poco tempo, il gesto d'amore dei tifosi laziali
Sassuolo-Lazio: un settore ospiti tutto bianco e celeste
Polverizzato in poco tempo il settore ospiti del Mapei Stadium. I posti messi a disposizione in Tribuna Nord Ospit erano 4000, i laziali rispondono presente come sempre. La trasferta a Sassuolo si giocherà martedì 27 ottobre alle ore 18:30, a colorare lo stadio sarà il grande gesto d'amore dei tifosi laziali che in numerosissimi saranno presenti allo stadio. Al riguardo è intervenuto l'opinionista Mattei ai microfoni di Radio Sei.
Le parole di Mattei
Dato incredibile quello registrato per la sfida di martedì pomeriggio, grande risposta d’amore dei tifosi della Lazio in casa del Sassuolo, che poi smentisce ciò che altri provano a dire.
I tifosi sono innamorati della Lazio e restare fuori è un doppio gesto d’amore: perché la Lazio è prima e perché fanno di tutto poi per andare in trasferta.
Sul match contro il Parma
Il Parma ha il peggior attacco della Serie A, con 4 gol. In quattro gare non ha proprio segnato. Ecco perché quindi segnare sarebbe molto importante.
Domani, sfruttando la velocità di Tavares e Floriani, con le sovrapposizioni con Zaccagni e Isaksen, saranno importanti gli inserimenti di Frattesi.