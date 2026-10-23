Mattei: "I tifosi sono innamorati della Lazio..."

Sassuolo-Lazio: un settore ospiti tutto bianco e celeste

Polverizzato in poco tempo il settore ospiti del Mapei Stadium. I posti messi a disposizione in Tribuna Nord Ospit erano 4000, i laziali rispondono presente come sempre. La trasferta a Sassuolo si giocherà martedì 27 ottobre alle ore 18:30, a colorare lo stadio sarà il grande gesto d'amore dei tifosi laziali che in numerosissimi saranno presenti allo stadio. Al riguardo è intervenuto l'opinionista Mattei ai microfoni di Radio Sei.

Le parole di Mattei

Dato incredibile quello registrato per la sfida di martedì pomeriggio, grande risposta d’amore dei tifosi della Lazio in casa del Sassuolo, che poi smentisce ciò che altri provano a dire. I tifosi sono innamorati della Lazio e restare fuori è un doppio gesto d’amore: perché la Lazio è prima e perché fanno di tutto poi per andare in trasferta.

Sul match contro il Parma