Trionfo dell'Inter al Castellani: tris nerazzurro contro l'Empoli in dieci

L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pesante pareggio in casa a San Siro nel derby d'Italia contro la Juventus, ritrova la vittoria al Giuseppe Castellani contro l'Empoli. Terminata 3-0, i nerazzurri tengo il passo dell'inarrestabile Napoli di Antonio Conte, infatti con questi tre fondamentali punti l'Inter arriva a 4 lunghezze di distanza dal club partenopeo capolista con 26 punti in classifica in dieci giornate. L'Empoli invece sta attraversando un momento alquanto negativo: con la sconfitta di quest'oggi contro i nerazzurri sono l'unica squadra d'Italia e d'Europa a non aver ancora trovato goal in casa: da inizio campionato la squadra di D'Aversa non ha mai segnato al Castellani davanti ai propri tifosi.

Empoli-Inter: il match

Al 20' l'Inter aveva trovato il vantaggio con il goal di Darmian, rete annullata per un tocco di mano del giocatore nerazzurro. Poco dopo l'Empoli di D'Aversa rimane in dieci al 30', rosso per Goglichidze. Inizialmente il direttore di gara aveva dato il cartellino giallo al giocatore georgiano, ma cambia idea per l'entità dell'intervento: durissimo il fallo di Goglichidze sulla caviglia di Thuram. Nella ripresa Frattesi sblocca la partita al 50' e raddoppia al 67'. Lautaro Martinez chiude il match per 3-0 al 79' e diventa il miglior marcatore straniero della storia dell'Inter con 134 reti in nerazzurro, superando Stefano Nyers con 133.

Il risultato finale