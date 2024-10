La Lazio fa visita al Como nello splendido stadio Giuseppe Sinigaglia sulle sponde del lago. Questa sera alle 20.45 la squadra di Baroni proverà a strappare punti in una trasferta che si prospetta molto insidiosa con i lariani che in stagione ancora non hanno perso tra le mura amiche (pari con Bologna e Parma, vittoria con l'Hellas Verona). Sarà la prima partita di Serie A infrasettimanale e c'è grande curiosità su come mister Baroni gestirà la squadra, visto che sinora ha apportato numerosi cambi per le sfide europee in mezzo alla settimana. Entrambe le squadre propongono un calcio offensivo votato all'attacco quindi lo spettacolo sembra apparire assicurato con Cesc Fabregas che punterà sulla coppia Nico Paz-Cutrone come terminali offensivi per cercare di impensierire la squadra di un suo ex compagno di squadra con cui tra Barcellona, Chelsea e Spagna ha giocato più di 200 partite: Pedro.

Scopriamo le probabili formazioni!

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Como-Lazio