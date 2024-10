Il Parma frena l'avanzare della Juventus: ennesimo pareggio per i bianconeri

La Juventus ospita il Parma di Pecchia all'Allianz Stadium per il turno infrasettimanale della decima giornata di campionato. Archiviato il derby d'Italia, finito in parità per 4-4 contro l'Inter, la squadra di Thiago Motta è attualmente l'unica squadra in Serie A ad essere ancora imbattuta, con quattro vittorie e sei pareggi la Juventus si posiziona momentaneamente a quota 18 punti in classifica in terza posizione, a meno due lunghezze dai nerazzurri. Dal canto suo, il Parma neopromosso ha collezionato perlopiù pareggi da inizio campionato, sei in totale, per cui la squadra di Pecchia vorrebbe trovare la seconda vittoria nella massima serie.

Primo tempo

Primo tempo di fuoco per la squadra di Pecchia. Il Parma va in vantaggio dopo solo tre minuti di gioco con la rete di Delprato, che con un colpo di testa batte Di Gregorio, grazie all'assist sempre di testa di Balogh, primo da inizio stagione. La prima occasione della Juventus arriva al 13' con un colpo di testa di McKennie vicinissimo al pareggio, ma Suzuki spazza, ma sulla ribattuta si avventa Vlahovic con una conclusione alta. McKennie ci riprova e trova il goal del pareggio su assist di Weah al 31', 1-1. Prima della fine del primo tempo, i Gialloblù ritrovano il vantaggio all'Allianz Stadium con la rete di Sohm al 38'. La prima frazione di tempo termina 2-1 a favore della squadra di Pecchia.

Secondo tempo

All'inizio della ripresa la Juventus pareggia nuovamente con la rete di Weah: Thuram prende palla a centrocampo e avanza, scaricando su Conceiçao, che con un cross centrale mette in goal Weah al 49'. Nonostante i molti tentativi sia dei bianconeri che del Parma, nessuna della due squadre riesce a rimontare la partita, che termina 2-2 all'Allianz Stadium. Le reti di Delprato e Sohm hanno frenato la Signora che, con la vittoria di questa sera dell'Atalanta, scende al quarto posto in classifica a 18 punti.