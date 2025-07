Lazio, Sarri ci è riuscito, Guendouzi vuole restare: l'obiettivo è il Mondiale

La fase di calciomercato estivo ha aperto le porte ma non per la Lazio che non potrà effettuare la campagna acquisti, infatti, a causa dei tre parametri FIGC non rispettati (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro), nessun nuovo volto arriverà fino a gennaio, proprio per questa ragione la Società ha dichiarato che nessun Big del club biancoceleste è cedibile. Matteo Guendouzi, che a fine maggio si era mostrato titubante sul fatto di restare nelle aquile, è stato convinto dal Comandante Maurizio Sarri a restare a bordo della nave.

Lazio-Guendouzi: il rapporto continua

Da quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il mediano Matteo Guendouzi sembra propenso a restare nel club biancoceleste e ad aiutare la squadra nella stagione 2025/2026. Le tentazioni da parte della Premier League ormai sembrano essere vane, anche perché nessun club si è avvicinato alla clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Nonostante ciò, la questione rinnovo non è ancora stata affrontata ma il francese attenderà senza impuntarsi. Il primo incontro tra la Lazio e l'ex Olympique Marsiglia risale a circa sette anni fa, in occasione di un amichevole tra le aquile e l'Arsenal, maglia al tempo vestita anche dal francese, ed ora il numero 8 è uno dei pilastri della squadra biancoceleste.

Guendouzi: l'obiettivo Mondiale

Il centrocampista dovrà dare il meglio di sé in campo e mostrare tutto il suo valore in Campionato per non perdere il posto in Nazionale ed essere schierato nel Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Il Comandante può aiutarlo a crescere e migliorare, soprattutto perché nella Nazionale francese c'è molta concorrenza, anche se il mister Deschamps tiene il mediano in rosa sin dal 2021, tanto che Guendouzi era nella formazione arrivata seconda al Mondiale in Qatar nel 2022. Tra i principali contendenti del posto in squadra risaltano Thuram, Tchouameni, Rabiot, Zaire Emery e Koné, tutti calciatori di altissimo livello perciò il biancoceleste dovrà dare il meglio di sé in campo per continuare a vestire la maglia della Nazionale.