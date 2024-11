Lazio, il comunicato sulle condizioni di Castrovilli: ecco quando rientra

L’infortunio di Castrovilli non è stata una buona notizia per Baroni: il calciatore ex Fiorentina non era stato inserito in lista UEFA, in campionato invece ha avuto l’occasione di esordire. In quel ruolo la Lazio non è ricca di calciatori, per questo Baroni conta di recuperare Castrovilli il prima possibile. Intanto, in data odierna si è sottoposto all’intervento al menisco e in questi minuti, tramite un comunicato, la Lazio ha chiarito sulle sue condizioni

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Castrovilli

La S.S. Lazio comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto in data odierna ad artroscopia chirurgica a carico del menisco mediale dell’arto inferiore sinistro. Il calciatore verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano ed il rientro alle attività di campo è previsto tra due settimane, come da certificazione medica.