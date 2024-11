Pedro entra nella top 10 degli over 36 più prolifici d'Europa

Rispetto alla stagione passata dove non aveva fatto bene, Pedro Rodriguez sembra esser rinato con questa nuova Lazio che ha totalmente cambiato volto. Tra Serie A ed Europa League, son ben sei i gol messi a segno dall'esterno spagnolo. Quello di ieri è un altro gol decisivo: la Lazio adesso è prima in solitaria. In estate, le strade fra Pedro e i biancocelesti sembravano doversi separare; in lui Baroni ha trovato l'uomo in più di questa Lazio. L'esterno ha sempre espresso di voler alzare un trofeo con la prima squadra della Capitale, chissà se questo sarà l'anno buono.

Pedro è nella top 10 degli over 36 più prolifici d'Europa

Con i suoi gol di quest'anno, Pedro è rientrato di diritto nella top 10 dei calciatori over 36 più prolifici d'Europa: si trova esattamente al quarto posto, in testa c'è Lewandowski del Barcellona.

La classifica completa