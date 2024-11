Adani: “La Lazio è seria. In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto”

La Lazio sta stupendo tutti e il lavoro sul campo di mister Baroni sta portando risultati importanti: in Europa League i biancocelesti sono primi in classifica, in campionato invece è terza insieme a Fiorentina ed Atalanta. Quella di ieri è stata una grande vittoria, di fronte c’era una squadra forte come il Porto. Durante la trasmissione “Viva el Futbol”, Lele Adani ha commentato la prestazione dei biancocelesti in Europa League e si è espresso sulle convocazioni di Spalletti per quanto riguarda la Nazionale. Queste le due dichiarazioni

Il commento di Adani su Lazio-Porto

La Lazio un'altra volta ci dice che il lavoro, la serietà, la preparazione, la passione, portano a non porsi limiti. Il Porto giocava a calcio… La Lazio è seria e ho visto una passione incredibile. Il termine gruppo a volte è abusato, io qui ho visto proprio un gruppo serio e Baroni ruota molto i suoi giocatori. Pedro a 36 anni se non lo convinci ti dice 'ciao è stato un piacere', invece lotta come un leone. E' una roba incredibile, sono sinceramente ammirato da Baroni. Nuno Tavares è uscito con una standing ovation, capisci il modo di vivere il calcio. In Baroni ci vedo il Pioli del Milan dello Scudetto.

Adani si esprime sulle convocazioni