Lazio, riapre la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027: tutte le informazioni
La società biancoceleste ha rilasciato un comunicato in merito alla riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027
La società biancoceleste ha rilasciato un comunicato in merito alla riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027.
Il comunicato
Riapre la vendita degli abbonamenti per la stagione calcistica 2026/27. La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di lunedì 31 agosto alle ore 23:59 di venerdì 11 settembre, sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento alle partite casalinghe della squadra biancoceleste. Modalità e tariffe restano le medesime della vendita libera.
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti solo ed esclusivamente in formato digitale ovvero caricati sulla MILLENOVECENTO o sulla EAGLE CARD.
S.S. LAZIO MILLENOVECENTO
La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda oppure in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ha la foto tessera ed è necessaria, salvo comunicazioni diverse da parte dell’Osservatorio, per le trasferte. Con la MILLENOVECENTO si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia online che presso lericevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.
S.S. LAZIO EAGLE CARD
La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portaleweb sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte. Con la Eagle Card si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia acquistabili online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.