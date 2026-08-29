Lazio, riapre la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027: tutte le informazioni

La società biancoceleste ha rilasciato un comunicato in merito alla riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027.

La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda oppure in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ha la foto tessera ed è necessaria, salvo comunicazioni diverse da parte dell’Osservatorio, per le trasferte. Con la MILLENOVECENTO si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia online che presso lericevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portaleweb sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte. Con la Eagle Card si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia acquistabili online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.