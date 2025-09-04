Nella "Squadra della settimana" sono presenti 5 biancocelesti: i loro nomi
Ogni volta, terminata una giornata di Serie A, viene creata una squadra con i migliori 11.
Come di consueto, una volta terminata definitivamente una giornata di Serie A, sui propri canali social Sofascore Italia pubblica la “Squadra della settimana”, composta dai migliori 11 calciatori.
Questa volta, a differenza della scorsa giornata, sono ben 5 i biancocelesti presenti nella formazione.
I biancocelesti presenti nella formazione
Tra i migliori 11 della settimana, ecco le 5 aquile: Gila e Provstgaard in difesa, con una media di voti pari a 7.8 per il primo e 7.9 per il secondo; a centrocampo, invece, si possono trovare Zaccagni (8) e Rovella (9.2) ; in attacco, infine, con 8.7 di media voti, è presente Castellanos.
Tutto ciò fa nascere in ogni tifoso della Lazio un vero e proprio barlume di speranza, dopo un'insolita e difficile estate a causa dei problemi di mercato: i giocatori biancocelesti valgono e lo hanno dimostrato nella seconda giornata di Serie A.