Lazio-Insigne, Lotito al lavoro per riportarlo in A

Insigne nel mirino

La Lazio sta valutando con decisione l’ipotesi di riportare in Serie A Lorenzo Insigne. Dopo un’estate bloccata sul fronte acquisti a causa delle restrizioni di mercato, la società guidata da Claudio Lotito vorrebbe consegnare a Maurizio Sarri un rinforzo di qualità ed esperienza. L’ex capitano del Napoli, svincolato dopo l’avventura in MLS con il Toronto, rappresenta un’occasione intrigante, anche se restano da superare diversi ostacoli prima di un eventuale ritorno in Italia.

I nodi del mercato e la questione ingaggio

Lotito sta lavorando per ottenere lo sblocco totale delle operazioni in vista della sessione di gennaio: senza questa condizione, la Lazio potrebbe acquistare solo dopo una cessione equivalente. Parallelamente, il presidente punta a chiudere anche un nuovo accordo di sponsorizzazione, così da avere maggiore margine economico. Sul fronte Insigne, il problema principale è l’ingaggio: le parti dovranno incontrarsi di nuovo per trovare un’intesa, rispettando i parametri finanziari che impongono un tetto massimo dell’80% tra spese e ricavi. L’idea sarebbe quella di un contratto fino a giugno con opzione per il 2026, ma resta da chiarire la tempistica. L’attaccante potrebbe allenarsi a Formello in attesa di gennaio, mentre il club valuta — seppur con poche possibilità — una deroga per tesserarlo già a dicembre. Maggiori sviluppi sul mercato sono attesi nella seconda metà di novembre, mentre la priorità resta trovare un accordo con il giocatore per regalare a Sarri un rinforzo di fiducia.

Il Corriere dello Sport