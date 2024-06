Comunicato della Nord: "Manifesteremo pacificamente il nostro dissenso verso chi considera la Lazio..."

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della Lazio riguardo l'arrivo in panchina di Marco Baroni. L'ambiente che lo circonda però non è dei migliori: dopo le dimissioni rassegnate prima da Sarri e poi da Tudor, la tifoseria non ha compreso la scelta di Lotito riguardo il nuovo allenatore e in questi giorni la Curva Nord ha annunciato data e orario della contestazione verso la società. E' arrivato un comunicato sul profilo Instagram ufficiale di Voce della Nord riguardo la manifestazione di venerdì

Il comunicato della Curva Nord

“Alla Lazio contano solo due cose, Claudio Lotito e Claudio Lotito.” Se non sei d'accordo ci vediamo venerdì alle 18:30 sotto la Nord del Flaminio per manifestare pacificamente il nostro dissenso verso chi considera la Lazio sua vacca da mungere. A firma di: I LAZIALI

