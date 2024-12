Abbate: "Zufferli? Un disastro. Ecco cosa ha deciso la società per il mercato di gennaio"

Nella trasmissione “Lazio Social Club” a Radio Laziale, Alberto Abbate de “Il Messaggero” è intervenuto per commentare la gara di ieri per la quattordicesima giornata di Serie A tra Parma e Lazio, le scelte arbitrali di Zufferli, tra cui il goal negato a Rovella. Il giornalista si è anche focalizzato sulle decisioni di Angelo Fabiani, ds della società, di intervenire nel mercato di gennaio.

Le scelte arbitrali di Zufferli

Penso che la Lazio stia perdendo un po’ di brillantezza al di là di tutto, nel primo tempo soprattutto, nel secondo tempo è stata a una partita sfortunatissima. Dele-Bashiru risente probabilmente della sua stessa anarchia dal punto di vista tattico in fase di non possesso diventa deleterio perché giochi con un uomo in meno. Dal punto di vista arbitrale, Zufferli è un arbitro inesperto e non capisco perché venga mandato ad arbitrale Parma-Lazio. La partita di Zufferli è un disastro da ogni punto di vista da entrambe le parti. Ci sono tantissimi errori. Non ha azzeccato una scelta. Capiscono l’intervento del Bar su rigore di Zaccagni ma alla prima giocata condiziona tutta la partita e indirizza la partita anche dal punto di vista psicologico. Ciò che mi disturba della situazione del goal negato a Rovella è l’intervento del Bar quello è ciò che mi disturba. Non posso accettare che il Bar intervenga su quel fallo e non su altri falli avvenuti.

Sul centrocampo

La Lazio in questa sfida ha avuto tanta sfortuna perché se la rigioca altre 300 volte la vinceresti almeno 4-1. È una partita surreale. Con Dele-Bashiru secondo me la Lazio ha giocato con nuovo con un uomo in meno, non mi convince e mi preoccupa per la partita contro il Napoli. Il centrocampo mi ha convinto un po' di meno nella partita di ieri sia con Rovella che con Guendouzi, soprattutto Rovella lo apprezziamo tutti, ma ieri il goal annullato lo ha influenzato tanto.

Il mercato di gennaio: la scelta della società