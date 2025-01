C'è ancora tanto amaro in bocca fra i tifosi biancocelesti, che si sono visti scivolare il derby tra le mani dopo appena 18'. Le ingenuità tattiche e dei singoli hanno permesso alla Roma di portarsi a casa i tre punti e alla Lazio rimanere a mani vuote nonostante un attacco insperato nel secondo tempo.

Questo pomeriggio nel Centro Sportivo di Formello sono ripresi gli allenamenti dopo la partita di domenica, con la squadra che si è ritrovata per digerir quanto prima la sconfitta ed iniziare a mettere nel mirino la partita contro il Como, viste anche le tante assenze di formazione.

I presenti e gli assenti all'allenamento di oggi

Quest'oggi non si sono visti nel Training Center biancoceleste una lunga lista di giocatori tra gestioni e infortunati: Gigot, Gila, Patric, Tavares, Rovella, Vecino, Noslin, Pedro e Zaccagni. Ricordiamo che Gila, Castellanos e Zaccagni sono squalificati per la partita contro il Como, assenti che si aggiungono già a quelli certi come Patric e Vecino.

L'allenamento

Dopo un breve lavoro di natura atletica, Baroni ha impegnato subito i suoi con il pallone in partitella. La prossima sfida con il Como di venerdì è gia alle porte, domani sarà antiviglia e Baroni dovrà far fronte alle molte assenze: cruciali saranno le posizioni di Isaksen e Tchaouna, che già oggi sono stati provati insieme in formazione viste le mancanze sugli esterni e le condizioni non al 100% di Pedro e Noslin.