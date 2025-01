Giudice Sportivo, è arrivata la decisione su Castellanos: ecco quanto starà fuori

Il girone di andata è andato in archivio e proprio in questi minuti, come di consueto, è arrivato il comunicato della Serie A sulle decisioni prese dal Giudice Sportivo in relazione a quanto successo nel diciannovesimo turno di campionato. Ricordiamo che la Lazio dovrà fare a meno di Zaccagni e Gila per squalifica, entrambi erano diffidati e al derby hanno rimediato un cartellino giallo. In casa Lazio però, si attende la decisione su Castellanos, espulso nei minuti finali per comportamento scorretto su Hummels. In questi minuti è arrivata la decisione definitiva del Giudice Sportivo.

La decisione del giudice sportivo su Castellanos

L'attaccante della Lazio salterà una giornata, sarà quindi indisponibile soltanto per la sfida di venerdì con il Como. Di seguito la nota:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria.

La nota su Gila e Zaccagni

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Le ammende alla società

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

