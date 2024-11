Lazio, clausola per tutelare club e giocatore: rinnovo automatico in caso di permanenza in Serie A

Il Corriere dello Sport rivela un dettaglio interessante sull'ultimo rinnovo di Adam Marusic. Secondo quanto riportato, il contratto del difensore montenegrino, in scadenza a giugno 2025, include una clausola di rinnovo automatico per un ulteriore anno, a condizione che la Lazio non retroceda in Serie B. Questo significa che, in caso di permanenza in Serie A, l'accordo si estenderebbe automaticamente fino al 2026.

La clausola, che garantisce stabilità sia al club che al giocatore, è stata concordata nell'ultimo rinnovo contrattuale tra il procuratore del calciatore, Kezman, e l'ex direttore sportivo biancoceleste Tare. Il dettaglio, rimasto segreto all’epoca della firma, riflette l’impegno della società nel mantenere Marusic legato al progetto a lungo termine.

Futuro e nuovi accordi possibili

Nonostante la garanzia del rinnovo automatico, Lazio e Marusic potrebbero valutare un nuovo accordo prima del 2025. Il montenegrino, che ha appena compiuto 32 anni, potrebbe cercare un prolungamento che gli dia stabilità per gli anni conclusivi della sua carriera. Lo stesso giocatore ha espresso il suo apprezzamento per la vita a Roma, alimentando l’ipotesi di una trattativa futura.

Un primo contatto c’è già stato a settembre, quando gli agenti di Marusic si sono incontrati con Lotito a Villa San Sebastiano. Tuttavia, l’incontro aveva come tema principale altre questioni economiche legate alla cessione di Milinkovic-Savic. Per ora, la società sembra intenzionata a rinviare discussioni sui rinnovi alla prossima primavera, mantenendo un approccio cauto e strategico.

Fraioli

Rovella e gli altri: la strategia della Lazio

La prudenza della Lazio si riflette anche in altre situazioni, come quella di Nicolò Rovella. Il centrocampista, arrivato dalla Juventus con un contratto valido fino al 2028 e una clausola rescissoria di 50 milioni, si è già imposto come una pedina fondamentale. Il suo rendimento crescente è sotto i riflettori, e il valore di mercato del giocatore sembra destinato ad aumentare.

Tuttavia, la società biancoceleste adotta una linea di riservatezza sui contratti, preferendo affrontare il tema dei rinnovi solo a fine stagione, una volta valutati i risultati sportivi. Questo approccio, applicato anche in altre situazioni recenti, mira a evitare tensioni e gestire con calma il futuro della rosa.