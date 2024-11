Vecino, domani la centesima presenza con la Lazio

Domani, contro il Ludogorets, Matías Vecino taglierà un importante traguardo: salvo imprevisti, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, raggiungerà quota 100 presenze con la maglia della Lazio. Una cifra tonda per il centrocampista uruguaiano, che ha collezionato più partite in carriera solo con l’Inter (127). Dopo i biancocelesti (attualmente a 99), figurano Fiorentina (85), Empoli (38), Central Español (32), Nacional (23) e Cagliari (9) tra i club in cui ha militato.

Arrivato a Roma nell’estate del 2022, Vecino ha già lasciato il segno con 12 gol e 5 assist in poco più di due anni. Le sue presenze con la Lazio si dividono in: 73 in Serie A, 6 in Champions League, 10 in Europa League, 4 in Conference League, 5 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana.

Fraioli

La stagione attuale e il possibile ritorno al 4-2-3-1

In questa stagione, Vecino ha totalizzato 14 apparizioni, 10 in campionato e 4 in Europa League. Le ultime tre da titolare sono arrivate contro Porto, Monza e Bologna, grazie alla scelta di Baroni di tornare temporaneamente al 4-3-3.

Contro il Ludogorets, però, si prevede un ritorno al 4-2-3-1, con Vecino pronto a ricoprire uno dei due ruoli in mediana. Il centrocampista cercherà di celebrare la sua centesima presenza in biancoceleste con una vittoria importante per la squadra.