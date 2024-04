I risultati della domenica del settore giovanile della Lazio

Attraverso il sito ufficiale della S.S. Lazio, la società ha pubblicato il consueto resoconto dei risultati della domenica del settore giovanile biancoceleste:

I risultati delle Giovanili della Lazio

"Nella giornata odierna le giovani aquile conquistano una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

L`Under 17 di Marco Alboni non riesce nell`impresa, è la capolista Fiorentina a vincere di misura nella Capitale. Le aquile classe 2007 fanno la prestazione, tengo testa ai primi della classe, ma pagano a caro prezzo la poca concretezza sotto porta. I toscani di mister Capparella trovano il gol al 34` del primo tempo grazie ad un tiro di Evangelista che termina in fondo al sacco. Nella ripresa i biancocelesti cercano di ristabilire gli equilibri, le conclusioni dei neo entrati Chiucchiuini e Fazio, troppo deboli, vengono allontanate dal numero uno avversario. Negli ultimi minuti del match la Lazio reclama anche un nettissimo calcio di rigore che viene negato dal direttore di gara. Al triplice fischio Lazio-Fiorentina termina 0-1. I biancocelesti scivolano in sesta posizione, mancano ancora 3 giornate alla conclusione della stagione e la Lazio lascia accesa la speranza di quel quarto posto che significherebbe finali.

I ragazzi dell`Under 16 guidati da Gianluca Procopio perdono due punti preziosi nella trasferta in terra umbra. La sfida tra Ternana e Lazio termina 2 a 2.

Le aquile classe 2008 spingono il piede sull`acceleratore fin dai primi minuti, i biancocelesti riescono a sbloccare il risultato solamente al 32` grazie alla rete di Zangari. Nella ripresa è una sfida sicuramente più combattuta, la Lazio trova il raddoppio al 28` grazie al gol di Reita. Tre minuti più tardi i padroni di casa accorciano le distanze con un calcio di rigore concretizzato da Giacalone. I ragazzi di mister Savini ci credono e in pieno recuperano agguantano il pari con Angher per il 2-2 finale. Le aquile di mister Procopio mantengono il terzo posto della classifica, ma ne approfitta la Fiorentina che accorcia le distanze e si porta a -2. Nelle ultime due giornate della Regular Season, i biancocelesti devono difendere il terzo posto e non sono più ammessi passi falsi.

L`Under 15 di Giorgio Galluzzo espugna il campo della Ternana 0-2. Una sfida combattuta soprattutto nel primo tempo che termina a reti inviolate. Nella ripresa i biancocelesti tornano in campo con la quinta ingranata, dopo 16 minuti è Dimaggio a sbloccare il risultato e portare i capitolini in vantaggio. I padroni di casa di mister Caccavale provano a ristabilire gli equilibri, ma una Lazio attenta non concede spazi . Le aquile chiudono i giochi negli ultimi minuti del match siglando il raddoppio con il neo entrato Materazzi. Ternana-Lazio termina 0-2, a due giornate dalla conclusione della Regular Season i biancocelesti accedono matematicamente alle finali come quinti. "