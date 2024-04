Tennis, Berrettini vince gli Atp 250: trionfo al torneo di Marrakech

Matteo Berrettini si aggiudica un altro titolo nel circuito Atp 250, vincendo il torneo di Marrakech. Nella finale ha avuto la meglio su Roberto Carballes Baena, imponendosi in un match che è durato un'ora e quarantasei minuti, chiudendo i conti con un 2-0 (7-5, 6-2). L'inizio di partita non è stato dei più facili per Berrettini, ma il tennista ha saputo trovare il momento giusto per prendere il comando delle operazioni, realizzando due break uno dietro l'altro tra la fine del primo e l'inizio del secondo set. Con questa vittoria, Berrettini conquista il suo ottavo titolo Atp, il sesto nella categoria 250.