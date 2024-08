Morte Eriksson, la Lazio dice addio al suo storico tecnico: il comunicato

È giunto anche il comunicato della Lazio, che riporta il cordoglio per la scomparsa di Sven-Goran Eriksson. A 76 anni, ha lottato fino alla fine, consapevole di lasciare questo mondo circondato dall'amore e dall'affetto di tutti coloro che hanno amato il calcio, oltre che dai suoi tifosi che lo hanno sostenuto fino all'ultimo. Anche la Lazio, attraverso il proprio sito web, ha voluto rendergli omaggio, ringraziandolo per tutto ciò che ha dato e per tutto ciò che è stato.

Di seguito il comunicato: