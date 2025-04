Svelato l'arbitro di Lazio-Parma: precedenti favorevoli ai biancocelesti

Archiviata la fondamentale vittoria nella sfida andata ieri in scena di recupero contro il Genoa, la Lazio si dovrà far trovare pronta già dal prossimo lunedì: a seguito dei funerali di Papa Francesco in programma sabato 26 aprile, il match valevole per la 34° giornata di Serie tra Lazio e Parma è stato rinviato a lunedì 28 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito la composizione arbitrale del match.

Lazio-Parma, la composizione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Parma, sfida valida per la 34° giornata di Serie A, all'arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Monaldi, mentre alla Sala VAR ci saranno Ghersini e Meraviglia all'AVAR.

I precedenti

Juan Luca Sacchi ha incrociato la Lazio sei volte: l'ultima risale allo scorso 19 ottobre in cui il fischietto di Macerata ha arbitrato Juventus-Lazio per l'ottava giornata di campionato, terminata 1-0 a favore dei bianconeri. In sei partite dirette da Sacchi la Lazio ha collezionato quattro vittorie, un sconfitta e un pareggio. Un bilancio nettamente positivo per la squadra di Baroni.