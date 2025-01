Liverani: "Il derby sfugge ad ogni classifica. Lazio occhio a..."

A pochi giorni dal derby d'andata, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, l'ex Lazio Fabio Liverani ha rilasciato un'intervista radiofonica alla trasmissione “Non mollare mai” sui 98.100 di Radiosei. Liverani si è esposto sulle possibili scelte tecniche di Baroni e Ranieri.

La stracittadina tra Roma e Lazio aprirà il nuovo 2025 ma sarà anche l'ultima gara che chiuderà il girone d'andata. I biancocelesti in questa prima fase di campionato sono attualmente al quarto posto in classifica con 35 punti, superati solo dall'Inter al terzo posto, e Napoli e Atalanta che guidano a pari punti la classifica di Serie A con 41 lunghezze. La Roma invece dopo il pareggio in trasferta contro il Milan è momentaneamente al decimo posto con invece solo 20 punti.

Le dichiarazioni di Fabio Liverani

Il derby sfugge ad ogni classifica. Certo, il momento della Roma è diverso adesso rispetto a ottobre. La barca è tornata a galla, il gap si è ridotto a livello di forma. Se la Roma dovesse perderlo, sarebbe un macigno sulla stagione. La Lazio, anche dovesse perderlo, ha ancora tante occasioni da poter sfruttare. Penso che la Lazio andrà a prendere alta la Roma. Sono sicuro che partirà forte per levare sicurezze. Dall’altra parte Ranieri rischierà poco, difficilmente giocherà dal portiere e non concederà tante occasioni per il recupero alto. Giocherà sulle seconde palle. Occhio a tal proposito a Paredes e Dybala, che possono diventare pericolosi insieme a Salemakers. Dele-Bashiru può essere una chiave, perché va a prendere Paredes e può giocare fra le linee.

Giocatori che prenderei della Roma?