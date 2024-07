"Alla ricerca della penna biancoceleste", il post ironico della Lazio sui social

Quando nelle scorse settimane fu annunciato Baroni, sui social venne postata una sua foto al momento della firma in cui impugnava una bic quattro colori bianca e celeste. La foto andò virale e tra i tifosi laziali, ma non solo, si alzò un coro unanime: “La firma con la bic quattro colori per risparmiare?”, “Sta per uscire una collaborazione con la Bic?” e via dicendo.

Il post ironico della Lazio

La società probabilmente non si aspettava di poter scatenare un'onda di tifosi infuriati per una penna utilizzata ad una firma, ma ha cavalcato l'onda e ha deciso di riderci su. Nel pomeriggio ha infatti postato su Instagram una specie di gioco dal nome “Alla ricerca della penna biancoceleste”. Si notano diverse foto con angolature diverse in cui si invita il tifoso a cercare effettivamente la penna, per poi svelare dove era stata nascosta. Questo il post: