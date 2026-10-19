Lazio, il 3-0 alla Juventus vale un record: cosa cambia per la Champions

La Lazio batte 3-0 la Juventus all’Allianz Stadium e sale a 19 punti dopo sette giornate, accanto all’Inter. Con sei vittorie e un pareggio, la squadra di Gennaro Gattuso firma il miglior avvio di campionato nella storia del club biancoceleste. Il risultato cambia anche le valutazioni Sisal sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Il successo a Torino e il primato della Lazio

La vittoria sul campo della Juventus porta la Lazio oltre il precedente primato di partenza della squadra allenata da Sven-Göran Eriksson nell’annata dello scudetto. Il percorso era già da record dopo sei giornate, quando cinque vittorie e un pareggio avevano fruttato 16 punti.

La partita del 18 ottobre ha avuto anche una breve interruzione: il gioco si è fermato per circa due minuti a causa di una lite tra sostenitori bianconeri in tribuna. Nell’episodio sono intervenuti anche due calciatori.

Dalle difficoltà estive ai risultati di Gattuso

L’avvio assume rilievo alla luce delle premesse stagionali. La Lazio arrivava da un’estate segnata da contestazioni, dubbi e aspettative ridotte, dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova e da un mercato chiuso a saldo zero. Sul campo, i risultati hanno portato la squadra in testa alla Serie A insieme all’Inter.

È cambiata anche la valutazione sulla panchina biancoceleste. La quota Sisal per un possibile esonero di Gattuso, inizialmente fissata a 3,00, è salita a 20,00. Un movimento che riflette una prospettiva più favorevole alla sua permanenza rispetto a quella di inizio stagione.

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