45 anni fa è stato ucciso Vincenzo Paparelli: il ricordo della Lazio

Il 28 ottobre del 1979 Vincenzo Paparelli, un tifoso laziale, perse tragicamente la vita all'Olimpico di Roma durante il derby della capitale. L'evento che colpì Paparelli segnò per sempre la storia della Lazio: il 29 ottobre del 2001 venne posta una targa allo Stadio Olimpico, lato Curva Nord, in memoria di Vincenzo, venuto a mancare a soli 33 anni. Oggi sono passati 45 anni da quel tragico evento, la società Lazio ha reso omaggio alla scomparsa di Vincenzo con una nota sul proprio sito ufficiale.

La nota della società

Era il 28 ottobre 1979, giorno del derby Roma-Lazio, passato alla storia per la tragica scomparsa di Vincenzo Paparelli. Dopo 45 anni il ricordo di Vincenzo è sempre vivo nei nostri cuori.

Cosa successe quel fatidico 28 ottobre 1979

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma Lazio, Paparelli era seduto in Curva Nord in attesa dell'inizio della stracittadina, quando un tifoso giallorosso sparò un razzo dalla curva sud che colpì lo stesso Paparelli in pieno volto. Vincenzo venne portato d'urgenza all'Ospedale Santo Spirito, ma c'era poco da fare, Paparelli era già morto. Quel Roma Lazio, terminato 1-1, si decise di giocarlo, nonostante uno stadio sconvolto dall'accaduto.