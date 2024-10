Buon compleanno Marcolin! Gli auguri da parte della società

Dario Marcolin, classe 1971, quest'oggi spegne 53 candeline. Attuale commentatore e opinionista di Dazn, Marcolin ha regalato recentemente ai tifosi laziali un momento emozionante: a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan, l'ex Lazio ha completato un giro di campo con la maglia dedicata al suo ex allenatore biancazzurro, Sven Goran Eriksson, scomparso lo scorso 26 agosto. In occasione del compleanno dell'ex centrocampista biancoceleste, sono arrivati gli speciali auguri da parte della Lazio.

Dario Marcolin è approdato in biancoceleste nell’estate del 1992, vestendo l’Aquila sul petto fino al gennaio 1999, con in mezzo alcune esperienze in prestito con le maglie di Cagliari, Genoa e Blackburn.

L`azzurro, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 70 presenze in campionato, realizzando in queste 2 reti.

Con la maglia biancoceleste ha conquistato la Coppa Italia 1997/98 e la Supercoppa italiana 1998.