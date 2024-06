Euro2024 | Termina la fase a gironi: ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Ieri sera si sono giocate le ultime due partite della fase a gironi di Euro2024: la Georgia di Kvaratskhelia ha schiantato il Portogallo di Cr7 per 2-0 grazie alle reti del numero 77 e a un rigore di Mikautadze. Una nota di merito va al portiere georgiano Mamardashvili, che con delle super parate ha più volte tenuto in piedi il risultato.

L'altro match si è disputato tra Turchia e Repubblica Ceca, vinto per 2-1 dagli ottomani grazie alle reti dell'interista Calhanoglu e di Tosun all'ultimo respiro, mentre per i cechi ha segnato il solito Soucek. Da segnalare i ben 20 cartellini estratti dall'arbitro Kovacs, tra cui due rossi per la Repubblica Ceca: espulsi prima Barak e poi Chory. Passa comunque il Portogallo da primo del Gruppo F, segue la Turchia ed infine la Georgia, che si qualifica agli ottavi di finale come migliore terza. Saluta la Repubblica Ceca, che delude le aspettative e dice addio ad torneo.

Fasi ad eliminazione diretta: il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi

Conclusa la fase a gironi, ora si è definito il tabellone che comprende le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale. La griglia è sproporzionata dal lato sinistro, che vede molte big affrontarsi. L'Italia, invece, è dalla parte giusta, con l'Inghilterra come unica vera insidia nel lato destro, oltre alla mina vagante Austria che si è qualificata da prima del girone nonostante questo comprendesse anche Francia e Olanda. Di seguito il tabellone definitivo:

LATO SINISTRO

Spagna-Georgia

Germania-Danimarca

Portogallo-Slovenia

Francia-Belgio

LATO DESTRO

Romania-Olanda

Austria-Turchia

Inghilterra-Slovacchia

Svizzera-Italia