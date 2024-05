Cavanda: "Felipe Anderson un grandissimo. Tudor? Vi dico tutto"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Olympia, l'ex biancoceleste Luis Pedro Cavanda, uno dei protagonisti del 26 maggio, ha condiviso alcuni aneddoti della sua carriera, soffermandosi in particolare sulla figura di Igor Tudor, suo allenatore ai tempi del Galatasaray. Queste le sue parole:

Felipe è stato un grandissimo dal primo all'ultimo momento. All'inizio lui aveva difficoltà a integrarsi nel gruppo, lo abbiamo fatto sentire a casa e quando gli è scattato qualcosa è diventato un mostro. Ha fatto benissimo. Quando non sei abituato a un tipo di calcio, perché il calcio italiano è molto diverso, tattico, serve tempo per ambientarsi ma poi ne è uscito alla grande

Anche con me ne ebbe. Quello che ho capito è che lui quando arriva in un posto nuovo vuole far capire che comanda lui. A livello calcistico è molto competente ma a livello umano non è uno dei migliori che ho conosciuto