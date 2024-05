Tacchinardi su Tudor: "Ha saputo dare idee e gioco alla Lazio. La squadra però..."

Alessio Tacchinardi, ex compagno di Igor Tudor ai tempi della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Il giornale dello sport per parlare dell'attuale tecnico biancoceleste.

Tacchinardi ci ha tenuto a sottolineare il grande lavoro svolto dal croato sulla panchina della Lazio, dopo il terremoto causato dalle dimissioni di Sarri. Da quel momento infatti, la compagine capitolina è riuscita a conquistare più punti di tutti alle spalle della sola Atalanta, a dimostrazione della grande scossa che ha saputo dare alla squadra, sembrata per la maggior parte della stagione in grande difficoltà. Queste le sue parole:

Tudor ha preso una squadra in grande difficoltà emotiva e ha dato intensità, idee e struttura di gioco. Il lavoro svolto è importante. Peccato perché sono stati buttati un po’ di punti pesanti che ora proietterebbero la Lazio al sesto posto in classifica e, forse, perfino a guadagnarsi un posto in Champions

I risultati, rispetto a inizio anno, sono completamente diversi. E questo è merito di Tudor. La Lazio però pecca di concentrazione. Spesso è come se finisse le partite in anticipo. I gol presi con Monza e Inter sono gravi. Ora servono sul mercato giocatori più vicini alle sue due idee. Io non ho mai visto un calciatore lamentarsi d Tudor, riesce comunque a far rendere tutti, ma per il suo gioco servono calciatori con altre caratteristiche