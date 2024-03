CdS | Luis Alberto fermo: affaticamento

Come riportato dal Corriere dello Sport, con Rovella ancora ai box e Guendouzi squalificato, gli altri centrocampisti saranno chiamati agli straordinari e per questo ieri Luis Alberto ha riposato durante la partitella d'allenamento finale. Il Mago dovrà stringere i denti, viste le assenze contro l'Udinese. Per lui non si tratta di un'emergenza e lunedì contro i friulani dovrebbe esserci, oggi prenderà parte all'allenamento.

Con Rovella fermo (si spera in un rientro col Frosinone) e con Guendouzi squalificato per due giornate, Cataldi prenderà la maglia da titolare in mediana dopo la doppia panchina contro Milan e Bayern. Vecino potrebbe spostarsi mezzala con Luis a chiudere il terzetto. Per l'uruguayano si tratterebbe della terza partita consecutiva da titolare, mai successo in quest'annata. Kamada sarebbe l'alternativa, che non gioca titolare proprio dalla sfida di Udine dell'andata. Nella giornata di ieri, il nipponico è stato accostato da voci tedesche al Borussia Monchengladbach, il futuro è nelle sue mani e dipende solo da lui, ma il suo addio a parametro zero in estate sembra scontato