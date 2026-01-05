Ansia in casa Lazio, un altro biancoceleste rischia di saltare la Fiorentina: il motivo

Dopo le squalifiche di Tijjani Noslin e Adam Marusic nel corso della gara contro il Napoli, il primo per doppio giallo e il secondo per una furiosa lite con Mazzocchi, il Comandante Maurizio Sarri rischia di perdere anche un altro elemento della rosa biancoceleste per la gara contro la Fiorentina, che si giocherà mercoledì 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico e sarà visibile sulla piattaforma Dazn.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Lazio-Fiorentina: un altro biancoceleste a rischio

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, oltre alla perdita dell'unico attaccante rimasto, dato che Taty si è trasferito al West Ham e Dia è è impegnato in Coppa d'Africa, e del terzino titolare, il mister potrebbe dover fare i conti anche con la squalifica di Matteo Guendouzi a causa della sfuriata al termine della gara contro il direttore di gara Davide Massa. Troppe perdite che hanno costretto il tecnico a ripescare qualche elemento anche dalla Primavera.

Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Bašić; Cancellieri, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri.

In panchina: Furlanetto, Mandas, Hysaj, Provstgaard, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Rovella, Serra, Isaksen.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongračić, Ranieri; Mandragora, Ndour; Parisi, Fagioli, Guðmundsson; Piccoli. All.: Vanoli.

In panchina: Lezzerini, Martinelli, Fortini, Gosens, Kouadio, Košpo, Pablo Marí, Viti, Nicolussi, Sohm, Kean, Kouamé, Solomon.